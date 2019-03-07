Бузовой перед гастролями на Урале посоветовали научиться петь

Ольга Бузова начинает гастроли по Уралу Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Телеведущая «Дома-2», певица Ольга Бузова, анонсировала свои концерты в ряде уральских городов. Однако поклонники в Instagram посоветовали ей сначала научиться петь.

В соцсети Ольга Бузова сообщила, что уже 7 марта выступит в Тюмени, затем у нее по планам концерт в Сургуте, Нижневартовске и Екатеринбурге с новым шоу «Принимай меня». «С нетерпением жду встречи с вами. Согреем вас своей энергетикой и любовью. Кто тут из моих людей из этих городов?» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.), — задала вопрос подписчикам Бузова. Однако в ответ получила совет поучиться петь. «Петь научись», — советует wagnerchert. «Петь под фонограмму — и дурак может рот открывать», — отмечает makarenko.nataliya78. «Стадионы не собирает, клубы. Но кому Оля делает плохо?! Никому!!! Пусть поёт. Пусть счастлива будет », — примирительно замечает 10lisenok.

В феврале этого года, как писало «URA.RU», был опубликован райдер Бузовой. Певице для проведения концерта необходимы автомобиль Меrcedes, BMW или Lexus с салоном, где можно курить, личный водитель, хорошо знающий местные достопримечательности. В аэропорту прибытия и вылета организаторам следует обеспечить ей VIP-проход. В гримерке ей нужны пять банок энергетического напитка, бутылка французского или итальянского белого сухого вина, бутылка элитного коньяка, а также кальян на грейпфруте и смеси из апельсина, лимона и мяты. Для концерта Бузовой требуются четыре охранника у сцены, а также двое телохранителей для поездок по городу. Кроме того, в номере, где остановится певица, круглосуточно должны быть минеральная вода и нарезка из фруктов.