При строительстве газопровода обнаружилась масса нарушений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Член правления «Газпрома» Сергей Прозоров обругал матом сотрудников ленинградского отделения компании за украденный газопровод в Приозерске, на строительство которого компания выделила 1,7 млрд рублей.

На закрытом совещании Прозоров сообщил, что лично осмотрел ряд объектов в регионе, сообщает издание 47news. Он сравнил ситуацию на стройплощадках с разрухой 90-х годов. «Мать вашу, чем вы думали-то? Чем думали? На что надеялись?! К чему шли?!» — распекал подчиненных Прозоров.

Ситуацию в Приозерске он назвал «полным аутом», отметив, что объект строился по личному приказанию Алексея Миллера. «На кой-ляд тогда вы все нужны?» — возмущался начальник.

Прокуратура Ленинградской области 6 марта возбудила уголовное дело по факту мошенничества при строительстве трубопровода в Приозерске. Работы должны были завершиться до 2014 года, однако сейчас готова только одна из четырех очередей объекта. При этом 1,7 млрд рублей подрядчик уже получил.