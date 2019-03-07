Тюменец отправился в колонию из-за прописки в квартире десятков мигрантов

Житель Тюмени незаконно прописал в своей квартире 61 мигранта из Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана. За это он отправился на полтора года отбывать наказание в колонию строгого режима.
В прокуратуре Тюменской области «URA.RU» рассказали, что мировой судья вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя Тюмени. Он признан виновным по статье «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ».
Установлено, что тюменец с июня по декабрь 2018 года зарегистрировал в своей квартире 61 мигранта. При этом он не намеревался предоставлять им жилье.