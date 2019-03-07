06 марта 2019
05 марта 2019

Тюменец отправился в колонию из-за прописки в квартире десятков мигрантов

Елена Познахарева
© Служба новостей «URA.RU»
07 марта 2019 в 10:06
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Район Черный Мыс. Сургут, полиция, проверка документов, нелегалы, мигранты
Никто из иностранцев в квартире не проживалФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель Тюмени незаконно прописал в своей квартире 61 мигранта из Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана. За это он отправился на полтора года отбывать наказание в колонию строгого режима.

В прокуратуре Тюменской области «URA.RU» рассказали, что мировой судья вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя Тюмени. Он признан виновным по статье «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ».

Установлено, что тюменец с июня по декабрь 2018 года зарегистрировал в своей квартире 61 мигранта. При этом он не намеревался предоставлять им жилье.

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