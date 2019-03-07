06 марта 2019

Компания, связанная со свердловским экс-депутатом, проиграла суд управлению автодорог

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
07 марта 2019 в 12:25
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Двадцать первое заседание Законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, карапетян армен
«Су-196» — это бывшая «ЭММА», которой руководил Армен КарапетянФото: Анна Майорова © URA.RU

Компания «Су-196», связанная с бывшим депутатом свердловского заксобрания Арменом Карапетяном, проиграла суд Управлению автомобильных дорог области. 6 марта свердловский арбитраж частично удовлетворил иск казенного учреждения к своему подрядчику.

«Судья постановил взыскать с ответчика пени в сумме 9,5 млн рублей и возместить расходы на 137,5 тыс. рублей», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда. Изначально управление автодорог требовало от ответчика заплатить около 23 миллионов рублей в качестве штрафных санкций.

ООО «СУ-196» раньше называлось «ЭММА». Как сообщало «URA.RU», Армен Карапетян возглавлял фирму до 2012 года, а перед избранием в свердловские депутаты переписал ее на брата Рафика Карапетяна. В 2013 году «ЭММУ» внесли в черный список подрядчиков, после чего компанию переименовали и она продолжила выигрывать контракты на ремонт дорог.

По данным сервиса «Контур. Фокус», с 2011 года с «СУ-196» («ЭММА») был заключен 41 госконтракт на общую сумму 1,7 млрд рублей, из них 14 — со свердловским Управтодором.

Карапетян в 2018 году лишился депутатского мандата по представлению прокуратуры области. Ранее в беседе с «URA.RU» экс-депутат уверял, что не имеет отношения к «СУ-196». Сейчас до него оперативно не удалось дозвониться.

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