Компания, связанная со свердловским экс-депутатом, проиграла суд управлению автодорог

Компания «Су-196», связанная с бывшим депутатом свердловского заксобрания Арменом Карапетяном, проиграла суд Управлению автомобильных дорог области. 6 марта свердловский арбитраж частично удовлетворил иск казенного учреждения к своему подрядчику.
«Судья постановил взыскать с ответчика пени в сумме 9,5 млн рублей и возместить расходы на 137,5 тыс. рублей», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда. Изначально управление автодорог требовало от ответчика заплатить около 23 миллионов рублей в качестве штрафных санкций.
ООО «СУ-196» раньше называлось «ЭММА». Как сообщало «URA.RU», Армен Карапетян возглавлял фирму до 2012 года, а перед избранием в свердловские депутаты переписал ее на брата Рафика Карапетяна. В 2013 году «ЭММУ» внесли в черный список подрядчиков, после чего компанию переименовали и она продолжила выигрывать контракты на ремонт дорог.
По данным сервиса «Контур. Фокус», с 2011 года с «СУ-196» («ЭММА») был заключен 41 госконтракт на общую сумму 1,7 млрд рублей, из них 14 — со свердловским Управтодором.
Карапетян в 2018 году лишился депутатского мандата по представлению прокуратуры области. Ранее в беседе с «URA.RU» экс-депутат уверял, что не имеет отношения к «СУ-196». Сейчас до него оперативно не удалось дозвониться.