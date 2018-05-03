Одной из главных претензий, положенных в основу иска прокуратуры о досрочном прекращении полномочий депутата Заксобрания Свердловской области Армена Карапетяна, стало его участие в ООО «Элит-окна».
Как следует из поданного надзорным ведомством в Верх-Исетский районный суд документа (есть в распоряжении «URA.RU»), парламентарий скрыл сведения о данном активе в декларации о своих доходах и имуществе за 2016 год. Депутат также не предоставил информацию, была ли передана его доля в данном предприятии в доверительное управление другому лицу.
Согласно данным системы «Контур.Фокус», Армену Карапетяну принадлежит 45% в ООО «Элит-окна». Остальные 55% числятся за Еленой Козицыной. Она вдова погибшего в 2009 году Александра Козицына — брата гендиректора УГМК Андрея Козицына.
При этом еще в июле 2010 года суд принял решение о начале процедуры ликвидации фирмы. В феврале 2012 года был назначен ликвидатор юридического лица. Он не закончил работу по сей день.
По словам знакомого с ситуацией юриста, запуск процесса ликвидации фирмы не освобождал Армена Карапетяна от обязанности указывать информацию о ней в декларации о доходах и имуществе за 2016 год. Предприятие считается закрытым только после внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ. Юрист предположил, что депутат не знал об этом и считал фирму ликвидированной. Кроме того, как ранее сообщало «URA.RU», Армен Карапетян не внес в декларацию сведения об имуществе, принадлежащем его двум несовершеннолетним детям.
Ранее свердловский прокурор Сергей Охлопков вносил в Заксобрание представление о нарушении законодательства о противодействии коррупции десятью депутатами Заксобрания. Депутаты согласились рассмотреть требования в отношении только одного из них — Армена Карапетяна. Однако большинством голосов отклонили представление прокурора.