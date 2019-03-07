Коммунисты опротестуют через суд отставку мэра Кургана

Яков Сидоров (справа) опротестует в суде внезапную отставку Сергея Руденко (слева) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Решение Курганской городской думы об отставке главы Кургана Сергея Руденко незаконно, уверены в местном отделении КПРФ. Коммунисты намерены опротестовать его в суде. Об этом заявил единственный представитель Коммунистической партии в гордуме Яков Сидоров на внеочередном заседании в четверг, 7 марта.

«Мной подготовлены административные иски о незаконности решений думы от 4 марта. Я считаю, что они были приняты с нарушением регламента», — заявил депутат. Он считает, что такие решения не должны приниматься спонтанно, их необходимо тщательно изучить и обсудить: «Дума не тот орган, который должен собираться по щелчку».

На внеочередном заседании Курганской городской думы 7 марта депутаты утвердили новый порядок избрания главы города Кургана. В соответствии с принятым документом кандидатам на эту должность необходимо пройти конкурсную комиссию, которая будет состоять из восьми человек (четверо из них определяются губернатором области, остальные — городской думой). Главу города выберет гордума с учетом результатов конкурса. Единственным депутатом, который проголосовал против, был Сидоров. Он пояснил, что намерен опротестовать через суд и это решение думы, так как он узнал о внеочередном заседании за несколько часов до начала и не успел изучить принимаемый документ.

Сергей Руденко ушел в отставку с поста главы Кургана 4 марта. Его решение покинуть этот пост по собственному желанию стало неожиданностью для многих депутатов городской думы, которых в срочном порядке собирали на экстренное заседание.