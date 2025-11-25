Логотип РИА URA.RU
Гусиный забег и гастротур: программа главного фестиваля Шадринска

В Шадринске на гастрофестивале устроят гусиный забег
25 ноября 2025 в 15:15
Гастрофестиваль «Шадринский гусь» пройдет 6 декабря

Гастрофестиваль «Шадринский гусь» пройдет 6 декабря

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Шадринске опубликовали подробную программу гастрономического фестиваля «Шадринский гусь», который пройдет 6 декабря. День начнется с гусиного забега на пять верст, а закончится гастрономическими изысками и театром.

«В гусином забеге смогут принять участие все желающие любители бега. Участники наденут атрибуты — маски, клювы, крылья», — уточнили в администрации города.

Все основные мероприятия фестиваля пройдут на улице Ленина, у Дворца культуры и в его фойе. Здесь пройдут народные игры и большой хоровод. Ярмарка и концертная программа — не требуют билетов. Вкусным подарком для гостей фестиваля станет дегустация купеческой каши с гусем на свежем воздухе в 14-30 часов.

В Шадринске готовятся к проведению гастрофестиваля

Фото: администрация города Шадринск

Среди платных мероприятий — гастрономический тур в ресторане «Урал». Легендарное меню из Шадринского гуся по «Императорскому» рецепту. Мастер-классы, которые пройдут на втором этаже Дворца культуры тоже платные. Например, по росписи шадринского пряника. На концерт классической гитары Игоря Курбыко можно попасть, купив билеты в Детской музыкальной школе им. И.Б.Бобровой. Шадринский драмтеатр покажет спектакль «КОТУРНЫ».

Комментарии (2)
  • Виктор
    25 ноября 2025 15:33
    Классно, что концертная программа и ярмарка - без билетов. Есть возможность расслабиться, погулять, познакомиться с ремёслами и прикупить подарки, всё очень душевно
  • Михаил М.
    25 ноября 2025 15:32
    Дегустация купеческой каши с гусем на свежем воздухе - отдельный кайф. Вкуснятина, наверное, так по-домашнему и с изюминкой, как будто в прошлое окунаешься. И бесплатно, вообще супер!
