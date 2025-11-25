Гусиный забег и гастротур: программа главного фестиваля Шадринска
Гастрофестиваль «Шадринский гусь» пройдет 6 декабря
В Шадринске опубликовали подробную программу гастрономического фестиваля «Шадринский гусь», который пройдет 6 декабря. День начнется с гусиного забега на пять верст, а закончится гастрономическими изысками и театром.
«В гусином забеге смогут принять участие все желающие любители бега. Участники наденут атрибуты — маски, клювы, крылья», — уточнили в администрации города.
Все основные мероприятия фестиваля пройдут на улице Ленина, у Дворца культуры и в его фойе. Здесь пройдут народные игры и большой хоровод. Ярмарка и концертная программа — не требуют билетов. Вкусным подарком для гостей фестиваля станет дегустация купеческой каши с гусем на свежем воздухе в 14-30 часов.
В Шадринске готовятся к проведению гастрофестиваля
Среди платных мероприятий — гастрономический тур в ресторане «Урал». Легендарное меню из Шадринского гуся по «Императорскому» рецепту. Мастер-классы, которые пройдут на втором этаже Дворца культуры тоже платные. Например, по росписи шадринского пряника. На концерт классической гитары Игоря Курбыко можно попасть, купив билеты в Детской музыкальной школе им. И.Б.Бобровой. Шадринский драмтеатр покажет спектакль «КОТУРНЫ».
