Гусиный забег и гастротур: программа главного фестиваля Шадринска

В Шадринске опубликовали подробную программу гастрономического фестиваля «Шадринский гусь», который пройдет 6 декабря. День начнется с гусиного забега на пять верст, а закончится гастрономическими изысками и театром.

«В гусином забеге смогут принять участие все желающие любители бега. Участники наденут атрибуты — маски, клювы, крылья», — уточнили в администрации города.

Все основные мероприятия фестиваля пройдут на улице Ленина, у Дворца культуры и в его фойе. Здесь пройдут народные игры и большой хоровод. Ярмарка и концертная программа — не требуют билетов. Вкусным подарком для гостей фестиваля станет дегустация купеческой каши с гусем на свежем воздухе в 14-30 часов.

