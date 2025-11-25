Логотип РИА URA.RU
Горка и жар-птица: площадь Кургана готовят к Новому году. Фото, видео

В Кургане начали монтаж новогодней горки на площади
25 ноября 2025 в 15:21
Центральная площадь Кургана готовится к зимним развлечениям

Центральная площадь Кургана готовится к зимним развлечениям

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На центральной площади имени Ленина в Кургане рабочие монтируют горку и установили яркий арт-объект в виде жар-птицы. Горка будет украшена разноцветными светодиодными лампочками и станет главным зимним развлечением для жителей и гостей города. Об этом сообщил фотокорреспондент URA.RU, побывавший на месте событий.

«Привезли деревянные заготовки, из них сейчас рабочие собирают высокую горку, монтажные работы идут быстро, горка вырастает на глазах», — рассказал фотокорреспондент и прислал видеокадры с места работ.

Горка станет притяжением для курганцев и гостей города в новогодние праздники. Обычно на ней собираются очереди, на ледяном аттракционе часто используют тюбинги, санки и простой картон. Завершился монтаж арт-объекта в виде жар-птицы, который светится в темноте и украшает праздничное пространство. Фигура жар-птицы — популярное место для фотосессий у посетителей ледового городка.  

Центральную площадь в Кургане украшают к Новому году

Фото: Тимур Нуцулханов



Ранее URA.RU писало, что на площади приступили к монтажу сказочной птицы. Она стала первым арт-объектом, который украсил будущее новогоднее место развлечений. 

