Гособвинение требует штраф для жительницы Кургана, осквернившей мемориал танцем

Гособвинение потребовало более миллиона рублей штрафа для жительницы Кургана, которую обвиняют в оскорблении памяти павших воинов после танцев на мемориале. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на судебном заседании.

«Такие действия ранят чувства наших граждан <…> Просим признать виновной в совершении преступления по ч.3 ст.354.1 (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично) и назначить штраф в размере 1 200 000 рублей», — выступил в ходе прений прокурор Александр Дикарев. С учетом времени задержания, размер штрафа предложили сократить до 1,1 млн рублей.

Сторона защиты согласилась с требованиями назначить штраф в виде наказания. Адвокат Асет Темирханова обратила внимание суда на невысокий доход обвиняемой, которая проживает с родителями. В связи с этим защита попросила назначить минимально-возможный штраф. Женщина уверена, что это наказание и само уголовное дело станут для ее подопечной хорошим уроком.

Председательствующий Андрей Роот узнал до прений у обвиняемой ее семейное положение и уровень доходов. Уже после выступления сторон ей дали последнее слово. «Признаю вину, больше такого не повторится», — коротко выступила подсудимая. После этого суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Уголовное дело против жительницы Кургана, танцевавшей на мемориале, начали рассматривать в областном суде. Обвиняемая полностью признала свою вину. Ранее сторона защиты выразила надежду на мягкое наказание, учитывая низкий доход подсудимой и ее семейное положение.