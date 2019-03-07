Госдума приняла закон об оскорблении власти в Интернете

Публикации, оскорбительные для властей, приравняли к мелкому хулиганству Фото: unsplash.com © URA.RU

На состоявшемся в четверг, 7 марта, заседании Государственной Думы РФ в третьем, окончательном чтении приняли законопроект о наказании за оскорбление власти в Интернете. Отныне публикации, в которых проявляется явное неуважение к власти, приравниваются к мелкому хулиганству.

«Документ принят большинством голосов: 327 парламентариев проголосовали за, против — 40, один воздержался», — сообщает «Национальная служба новостей». Закон вступит в силу после того, как его одобрит Совет Федерации и подпишет президент России Владимир Путин.

Согласно документу, Роскомнадзор будет требовать от владельцев сайтов удалять незаконную информацию в течение суток и блокировать сайты при неисполнении. Законопроект касается тех, кто оскорбляет человеческое достоинство, общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальной символике, законам и госорганам, осуществляющим их исполнение.

Штраф за оскорбительные для власти публикации составит от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. При повторном нарушении — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток, передает RT. При нарушении, допущенном два и более раз, штраф составит от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или будет иметь место арест на срок до 15 суток.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что Госдума в третьем чтении приняла закон о блокировке фейковых новостей. Правда, как следует из документа, речь в законопроекте идет не о традиционных СМИ и не о новостных агрегаторах. По словам автора обоих документов, сенатора Андрея Клишаса, верхняя палата российского парламента рассмотрит принятые Госдумой законы уже 13 марта.