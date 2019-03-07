Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о блокировке фейковых новостей

Законопроект разработали сенатор Андрей Клишас и группа парламентариев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На состоявшемся в четверг, 7 марта, заседании Государственной Думы РФ в третьем, окончательном чтении принят законопроект о блокировке фейковой информации в Интернете. Документ запрещает публиковать недостоверную информацию, распространяемую под видом правдивых сообщений.

Законопроект был разработан в конце прошлого года, его внесли сенатор Андрей Клишас и группа парламентариев, передает РИА «Новости». Теперь после обнаружения недостоверной информации, прокуратура будет будет обращаться в Роскомнадзор. Ведомство, в свою очередь, заблокирует ресурс, на котором опубликован фейк, и уведомит редакцию о необходимости удалить недостоверные сведения. Доступ к ресурсу будет возобновлен сразу же после удаления фейковой публикации.

Из присутствующих на заседании парламентариев 322 человека высказались за, 78 — против. При этом в итоговой редакции документа уточняется: такой порядок ограничения доступа к сайтам не применяется в случае размещения недостоверной информации новостным агрегатором или традиционным СМИ, передает «Национальная служба новостей». За распространение фейков также предусмотрено административное наказание в виде штрафов.