Одной из крупнейших птицефабрик Тюменской области грозит серьезный штраф

Одному из крупнейших производителей яйца в Тюменской области — птицефабрике «Пышминской» — грозит штраф до 500 тыс. рублей. Компания не выполнила требований регионального управления Россельхознадзора по устранению ветеринарных нарушений, теперь против нее возбуждено административное дело.
В конце декабря 2018 года надзорное ведомство заявило о 18 нарушениях, допущенных птицефабрикой. «URA.RU» сообщало, что среди прочего «Пышминскую» уличили в том, что она не выполняет план мероприятий по предотвращению заноса возбудителя птичьего гриппа на территорию предприятия.
В Россельхознадзоре агентству рассказали, что представители компании попытались оспорить предписания ведомства в суде, но 4 февраля суд признал правоту надзорного органа. «По результатам контрольного мероприятия установлено, что предприятие так и не исполнило законное предписание. В отношении ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 8 ст. 19.5 КоАП РФ (Невыполнение в срок законного предписания)», — сообщили в ведомстве.
Получить оперативный комментарий от представителей птицефабрики не удалось. Корреспонденту «URA.RU» пообещали прислать письменный ответ, однако в назначенное время комментария не поступило.