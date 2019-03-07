Житель Перми по имени Дмитрий пожаловался на действия врачей городской поликлиники №4. По словам мужчины, своего шестилетнего сына он не может записать прием уже два месяца, а в самом учреждении ребенка принимать отказываются.
В сообществе «Мой город — Пермь» появился ролик, в котором мужчина просит объяснить врачей, почему его ребенка отказывается осмотреть отоларинголог. Сотрудники учреждения сообщили, что прием осуществляется только по предварительной записи — лично через педиатра или онлайн. На замечание мужчины о проблемах с записью ему порекомендовали «не задерживать очередь», а сам врач покинула кабинет.
Как пишет сам автор ролика, в итоге мужчине пришлось уйти ни с чем. «Такие проблемы не только с отоларингологом, а практически со всеми узкими специалистами. По крайней мере в нашей поликлинике. Видео я снял, просто уже накипело», — отметил автор ролика.
Получить комментарий министерства здравоохранения Прикамья к моменту публикации новости не удалось. В поликлинике на звонок корреспондента «URA.RU» не ответили.