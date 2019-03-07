Девушке не хватало денег, чтобы прокормить 9-месячную дочь Фото: «Ростов Главный», «ВКонтакте»

В Ростове молодая мама устроилась в доставку еды. На работу она ходит с коляской. Об этом сообщили в соцсетях.

Снимок 18-летней Лады опубликовал паблик «Ростов Главный» во «ВКонтакте». На фотографии ростовчанка, одетая в желтую униформу «Яндекс.Еда» с огромным рюкзаком за спиной, катит коляску с младенцем. Оказалось, что она устроилась работать курьером, потому что ее 18-летнего мужа забрали в армию, а детского пособия в 10 тысяч рублей не хватает, чтобы прокормить дочь. «Просить помощи не хочу — считаю, что человек должен уметь обеспечивать себя сам», — пояснила Лада в интервью изданию «161.ру».

Девушка также отметила, что снимок был сделан в первый день ее работы. После публикации незнакомые люди стали предлагать помощь — детскую одежду, подгузники, питание для ребенка. Это для молодой мамы «стало шоком». Ростовчанка рассказала, что после огласки в соцсетях «Яндекс» предложил ей более комфортный график. А компания-конкурент Delivery Club пригласила к себе на работу, пообещав помочь с няней и яслями.

Пользователи соцсетей обвинили компании в использовании мамы с ребенком в продвижении бренда. «Пиар и никакой человечности», — написал Константин Германов. «Давайте чаще фоткать доставщиков! Интересно, на что еще они пойдут ради пиара», — предложил Николай Видлога.