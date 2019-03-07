Магаданский губернатор Носов отправил чиновников штукатурить и красить дома

Сергея Носова возмутила нерасторопность чиновников Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Экс-мэр Нижнего Тагила, губернатор Магаданской области Сергей Носов отправил подчиненных ремонтировать дома. Такое заявление он сделал на совещании по ремонту здания для технопарка.

Как выяснилось на встрече с представителями региональных ведомств, тендер по ремонту для будущего технопарка «Кванториум» до сих пор не объявлен, что возмутило Носова. «Мне рассказывают про какие-то лимиты-термиты, еще про какие-то вещи, кто-то ждет каких-то дополнительных указаний, хотя получил мое прямое указание», — заявил губернатор, адресуя претензии гендиректору Управления эксплуатации и строительства дорожно-транспортного комплекса Ивану Волошину.

«Кто хочет поработать на стройке — поднимите руку», — обратился он к присутствующим. «Начинайте набирать из сотрудников правительства Магаданской области — штукатуров, маляров, плиточников, которые пойдут туда выполнять работы», — заявил губернатор. «Без конкурса, вам понятно? Во главе с вами», — уточнил, обращаясь к Волошину, Носов. Его цитирует местный портал «Весьма». По словам губернатора, срыв сроков строительства технопарка может отразиться на сдаче других объектов в регионе — детского дома, школы и детсада.

Бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов был назначен врио губернатора Магаданской области в мае прошлого года. В единый день голосования 9 сентября он был избран главой дальневосточного региона.