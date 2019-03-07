Андреева на записи подпевает местным жителям Екатерина Андреева, Instagram (стопкадр из видео)

Ведущая «Первого канала» Екатерина Андреева во время посещения Ханты-Мансийского округа примерила национальный костюм и собралась прокатиться в повозке, запряженной оленями. «До Москвы довезем», — посмеялась женщина за кадром, когда Андреева садилась на сани. Такую видеозапись телеведущая опубликовала в своем профиле в Instagram.

Андреева также выразила уважение людям, сохраняющим древние национальные традиции. «Сохранить традиции — как это трудно в наш век скоростного интернета, мобильных телефонов и прочих плодов цивилизации. Поэтому я преклоняюсь перед этими людьми, которые могли бы жить иначе, так как нам привычно», — подписала ролик ведущая. На кадрах видно, как Андреева примеряет кисы (традиционные высокие сапоги из шкур животных) и шутит: «И вот вопрос: кто первый придумал ботфорты? Дизайнеры модные или ханты?»

Пользователи соцсети оценили наряд и отношение Андреевой к традициям. «Браво Катя! В этом костюме Вы просто КРАСАВИЦА!» — восхитилась irina_8790. «Как мало тех кто ценит ту культуру и этнику, которой богата наша страна. По больше бы таких людей… Спасибо вам», — поблагодарил usmanovmaxim.

Андреева пообещала пользователям в следующих постах «#сибирскиенеобычности» рассказать о том, как ханты не дают проникнуть в дом чёрной энергии и как они привлекают удачу.

Ранее «URA.RU» сообщало, что во время поездки в Югру телеведущая Екатерина Андреева поплавала в аквариуме с акулами и скатами. А также рассказала пользователям Instagram о том, как перенесла мороз.