Ведущая «Первого канала» Екатерина Андреева во время посещения Ханты-Мансийского округа примерила национальный костюм и собралась прокатиться в повозке, запряженной оленями. «До Москвы довезем», — посмеялась женщина за кадром, когда Андреева садилась на сани. Такую видеозапись телеведущая опубликовала в своем профиле в Instagram.
Андреева также выразила уважение людям, сохраняющим древние национальные традиции. «Сохранить традиции — как это трудно в наш век скоростного интернета, мобильных телефонов и прочих плодов цивилизации. Поэтому я преклоняюсь перед этими людьми, которые могли бы жить иначе, так как нам привычно», — подписала ролик ведущая. На кадрах видно, как Андреева примеряет кисы (традиционные высокие сапоги из шкур животных) и шутит: «И вот вопрос: кто первый придумал ботфорты? Дизайнеры модные или ханты?»
Пользователи соцсети оценили наряд и отношение Андреевой к традициям. «Браво Катя! В этом костюме Вы просто КРАСАВИЦА!» — восхитилась irina_8790. «Как мало тех кто ценит ту культуру и этнику, которой богата наша страна. По больше бы таких людей… Спасибо вам», — поблагодарил usmanovmaxim.
Андреева пообещала пользователям в следующих постах «#сибирскиенеобычности» рассказать о том, как ханты не дают проникнуть в дом чёрной энергии и как они привлекают удачу.
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Сохранить традиции-как это трудно в наш век скоростного интернета,мобильных телефонов и прочих плодов цивилизации.Поэтому я преклоняюсь перед этими людьми,которые могли бы жить иначе,так как нам привычно.С батареями центрального отопления,со стиральными машинами,автомобилями,холодильниками.Но они???????????? пока,всё ещё,греются у костра и очага,ездят на оленьих упряжках,санках,используют кочки мха в вечной мерзлоте,где хранят рыбу и другое.Как я их ??????люблю-слов нет,чтоб передать. А в новых сериях #сибирскиенеобычности я поделюсь тайнами хантов о том,как предотвращать проникновение в ваш дом чёрной энергии,что надо делать,чтоб удача вас сопровождала по жизни ,ну и другие интересности покажу????. #когалым #югра #хмао #ханты #олень #мороз #зима #традиции #стиль #северныйолень #север #сибирь #россия #путешествие #платье #обувь #сапоги #russia #north #travel #siberia #siberian #winter #shoes #winterstyle #treveller #style #kateproductionпредставляет #снамиопасноноинтересно
Ранее «URA.RU» сообщало, что во время поездки в Югру телеведущая Екатерина Андреева поплавала в аквариуме с акулами и скатами. А также рассказала пользователям Instagram о том, как перенесла мороз.