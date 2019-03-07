07 марта 2019

Украинская журналистка съездила в Крым и расстроилась. «Россияне окопались окончательно»

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.RU»
07 марта 2019 в 22:04
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Севастополь и Симферополь. 2014 - 2016. Крым, набережная, крым, севастополь, скорость, дети, бухта, памятник погибшим кораблям
Женщина пришла к выводу, что фактически Крым живет по российским законамФото: Константин Михальчевский © URA.RU
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Крым вернулся в состав России

Журналистка из Украины Олеся Медведева описала на портале Страна.ua свои впечатления от поездки в Крым. Женщину огорчило, что на территории региона не работают украинские сотовые операторы.

Она отметила неполадки с мобильной связью и интернетом в регионе, сообщает издание. В то же время корреспондента впечатлила инфраструктура на границе между Россией и Украиной. «Россияне, конечно, окопались окончательно. У нас это какие-то хилые желто-голубые вагончики, а у них это как подобает на контрольно-пропускном пункте», — отметила она.

Также девушку расстроило, что ее «не загребла» ФСБ после того, как она исполнила песню на украинском языке. «Недорабатывают. Куда вообще смотрят <…> женщина поет украинские песни. Безнаказанно!» — написала журналистка. В результате Медведева пришла к выводу, что города Крыма «за пять лет достаточно сильно интегрированы в Россию».

Напомним, Крым вернулся в состав РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума. На нем более 96% избирателей высказались за вхождение в состав России.

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