Журналистка из Украины Олеся Медведева описала на портале Страна.ua свои впечатления от поездки в Крым. Женщину огорчило, что на территории региона не работают украинские сотовые операторы.
Она отметила неполадки с мобильной связью и интернетом в регионе, сообщает издание. В то же время корреспондента впечатлила инфраструктура на границе между Россией и Украиной. «Россияне, конечно, окопались окончательно. У нас это какие-то хилые желто-голубые вагончики, а у них это как подобает на контрольно-пропускном пункте», — отметила она.
Также девушку расстроило, что ее «не загребла» ФСБ после того, как она исполнила песню на украинском языке. «Недорабатывают. Куда вообще смотрят <…> женщина поет украинские песни. Безнаказанно!» — написала журналистка. В результате Медведева пришла к выводу, что города Крыма «за пять лет достаточно сильно интегрированы в Россию».
Напомним, Крым вернулся в состав РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума. На нем более 96% избирателей высказались за вхождение в состав России.