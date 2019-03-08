07 марта 2019

Тимошенко посоветовали построить на Марсе украинскую колонию и отправиться к центру Земли

Александр Поздеев
© Служба новостей «URA.RU»
08 марта 2019 в 11:37
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Лидерка «Батькивщины» пообещала вернуть Крым Украине и встретиться с ПутинымФото: Flickr

Украинской оппозиционерке Юлии Тимошенко предложили основать на Марке украинскую колонию. Так председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе отреагировал на ее слова о том, что, став президенткой, Тимошенко вернет Крым и Донбасс в состав Украины.

«Она может пойти дальше в абсурдности своих действий и пообещать в ближайшее время, что создаст украинскую колонию на Марсе или снарядит экспедицию к центру Земли и завоюет для Украины право владеть всеми богатствами земных глубин», — приводит RT слова Иоффе. Представитель Крыма пояснил: раз Тимошенко заявляет об этом, то она уверена в поражении на выборах, так как абсурдные обещания выполнять все равно не придется.

Ранее экс-премьерка Украины, метящая на пост главы государства, предложила действующему президенту Петру Порошенко сделать ей подарок к Международному женскому дню, не тратить время на бесполезные выборы и уступить место женщине, напоминает «Утро.ру». При этом в интервью главредке украинского издания Lb.ua Соне Кошкиной Тимошенко объявила, что намерена наладить отношения с Москвой и встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, передает телеканал 360.

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