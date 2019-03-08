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Пермяк получил счет за коммуналку на два миллиона рублей. ФОТО

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
08 марта 2019 в 19:56
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Дождь, Курара и коммунальные платежи, счетчик, электричество, счета, коммунальные услуги, платежи, жкх
В квартире были прописаны четыре тысячи человекФото: Александр Мамаев © URA.RU

Жителю Перми Павлу Шишкову выставили счет за коммунальные услуги за февраль на два миллиона рублей. Причиной стала ошибка управляющей компании, которая прописала в квартиру россиянина четыре тысячи человек, сообщает telegram-канал Mash.

«В квартире жителя Перми прописали четыре тысячи человек, а потом стали требовать за них 2 млн рублей квартплаты. Все это сделала управляющая компания», — говорится в сообщении. Шишков живет в двухкомнатной квартире площадью 40 квадратных метров.

Telegram-канал Mash

Управляющая компания обещает выписать лишних жильцов из квартиры пермяка и исправить сложившуюся ситуацию. По данным telegram-канала, Шишков не единственный, кто столкнулся с такой проблемой. В похожей ситуации оказались еще 2,5 тысячи других пермяков. Причиной ошибки управляющей компании стало то, что у нее нет базы жильцов. Бывший руководитель компании, о которой идет речь, находится сейчас под следствием.

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