Жителю Перми Павлу Шишкову выставили счет за коммунальные услуги за февраль на два миллиона рублей. Причиной стала ошибка управляющей компании, которая прописала в квартиру россиянина четыре тысячи человек, сообщает telegram-канал Mash.
«В квартире жителя Перми прописали четыре тысячи человек, а потом стали требовать за них 2 млн рублей квартплаты. Все это сделала управляющая компания», — говорится в сообщении. Шишков живет в двухкомнатной квартире площадью 40 квадратных метров.
Управляющая компания обещает выписать лишних жильцов из квартиры пермяка и исправить сложившуюся ситуацию. По данным telegram-канала, Шишков не единственный, кто столкнулся с такой проблемой. В похожей ситуации оказались еще 2,5 тысячи других пермяков. Причиной ошибки управляющей компании стало то, что у нее нет базы жильцов. Бывший руководитель компании, о которой идет речь, находится сейчас под следствием.