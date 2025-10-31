Отправиться назад в СССР и танцевать с шоу-балетом: как пермские санатории отметят Новый год

Одна из тем ногодних праздников — путешествие в СССР Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года в санаториях Пермского края пройдут масштабные гуляния. Курорты планируют развлекательные тематические программы для гостей и банкеты. Чем будут удивлять здравницы — в материале URA.RU.

Назад в СССР

В санатории «Усть-Качка» новогодняя ночь пройдет в стиле СССР. Артисты исполнят хиты 60-х, 70-х и 90-х, а Дед Мороз вручит подарки. Путевка с 31 декабря по 3 января на двоих выйдет от 51,8 тысячи рублей. В нее включены проживание в стандартном номере и трехразовое питание.

Три праздника на любой бюджет

В санатории «Ключи» новогоднюю ночь будут праздновать сразу в трех ресторанах. Самый бюджетный вариант — в ресторане «Фламинго». Стоимость за взрослого — 7,5 тысячи рублей, а за ребенка — 5,2 тысячи рублей. В «Самоцветах» выйдет чуть дороже — 8,8 тысячи рублей для взрослых и 6,2 тысячи рублей для детей. В «Алмазе» места стоят от 11,3 тысячи рублей и 7,9 тысячи рублей.

Продолжение после рекламы

В каждом ресторане будут выступать артисты, проведут беспроигрышные конкурсы и отдыхающих поздравит Дед Мороз. Но тематика у праздников разная. В отличие от «Усть-Качки» свободных номеров в «Ключах» почти не осталось. Есть пара вариантов за 102,2 тысячи рублей на двоих с 31 декабря по 7 января.

Волшебный праздник с шоу-балетом

В санатории «Уральская Венеция» празднование не имеет какую-либо тематику. Тут выступит шоу-балет Crush, а известная ведущая создаст волшебную атмосферу, сказано на сайте курорта. Участие для взрослых стоит 8,9 тысячи рублей, а для детей — 5,3 тысячи рублей. Путевки без лечения обойдутся от 5,7 тысячи рублей на взрослого человека в сутки, а на ребенка — от 4,2 тысячи рублей.