Конкуренты действующего мэра Нытвы: в округе развернулась борьба за пост главы муниципалитета

В Нытве завершен прием документов от кандидатов на пост главы округа
01 ноября 2025 в 01:01
Кандидаты представят свои программы развития муниципалитета 12 ноября

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Прикамье 31 октября завершился прием документов от кандидатов на участие в конкурсе по замещению должности главы Нытвенского округа. Судя по официальным документам, претендентов шесть. 

«На должность мэра претендуют начальник управления капстроительства Нытвы Сергей Кузьминых, директор управления по обслуживанию административных зданий и транспорта Андрей Худанин, депутат думы Ильинского округа Евгений Рудаков, глава ООО „Коммунальный сервис Уральский“ Андрей Блинов, юрист Ирина Пономарева. А также Александр Косовских, исполняющий с 27 октября обязанности заместителя руководителя Нытвенского округа», — выяснило издание «Звезда».

Должность окружного главы освободилась после того, как 20 августа Ринат Хаертдинов ушел в отставку по собственному желанию. Источники URA.RU еще в начале июля сообщали о возможных перестроениях в администрации. С сентября территорией с приставкой врио руководит Александр Попов. В политэлите региона уверены, что краевые власти будут поддерживать Косовских.

