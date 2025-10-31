В Перми на шесть часов задерживается прибытие самолета из Шарм-Эль-Шейха
Пассажирам придется запастись терпением
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Борт из Шарм-Эль-Шейха прибудет в Пермь с шестичасовой задержкой утром 1 ноября. Также было скорректировано время вылета до египетского курорта, указано на сайте аэропорта Большое Савино.
«Рейс U6 1514 Шарм Эль Шейх — Пермь. Время прибытия по расписанию: 00:25. Расчетное время: 06:46», — свидетельствует онлайн-табло. Время отправления из прикамской столицы на маршруте было изменено с 02:25 на 08:00.
Перевозчиком выступает Ural Airlines. Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в пресс-службе авиакомпании. Ответ ожидается.
Также в Перми в ночь на 1 ноября на пять минут отложили приземление воздушного судна из Москвы. URA.RU уже писало, что в небе над российскими регионами опять были замечены беспилотники ВСУ, а в аэропортах центральной России вводили временные ограничения на отправку и прибытие самолетов.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!