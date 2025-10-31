В Перми на шесть часов задерживается прибытие самолета из Шарм-Эль-Шейха

Пассажирам придется запастись терпением Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Борт из Шарм-Эль-Шейха прибудет в Пермь с шестичасовой задержкой утром 1 ноября. Также было скорректировано время вылета до египетского курорта, указано на сайте аэропорта Большое Савино.

«Рейс U6 1514 Шарм Эль Шейх — Пермь. Время прибытия по расписанию: 00:25. Расчетное время: 06:46», — свидетельствует онлайн-табло. Время отправления из прикамской столицы на маршруте было изменено с 02:25 на 08:00.

Перевозчиком выступает Ural Airlines. Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в пресс-службе авиакомпании. Ответ ожидается.

Продолжение после рекламы