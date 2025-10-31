Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Анапе с пермского владельца затонувшего танкера требуют сотни миллионов рублей

01 ноября 2025 в 01:48
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Российские танкеры потерпели крушение в Черном море (архивное фото)

Российские танкеры потерпели крушение в Черном море (архивное фото)

Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

В столичный арбитраж подан иск от девяти предпринимателей и организаций из Анапы. Заявители требуют взыскать с компаний, связанных с затонувшими танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», 412,7 млн рублей, указано в судебных материалах.

«Ответчиками в деле выступают пермские ООО „Каматрансойл“ и „Кама шиппинг“, а также московское ЗАО „Волгатранснефть“. Помимо этого, истцы намерены привлечь к делу ФГУП „Роспромпорт“, Федеральное агентство водного и речного транспорта, а также ФГБУ „Администрация морских портов Азовского моря“. Размер исковых требований соответствует неполученной истцами прибыли», — написано в картотеке Арбитражного суда Москвы.

ИП и компании Анапы работают в сферах организации детского отдыха и гостиничного дела. По мнению бизнеса, действия ответчиков привели к срыву курортного сезона, в результате чего оздоровительные лагеря не функционировали в течение трех смен.

Продолжение после рекламы

URA.RU подробно рассказывало про ЧП в Керченском проливе. Здесь 15 декабря произошла экологическая катастрофа. Крушение двух судов привело к масштабному загрязнению. В морскую среду попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.

Материал из сюжета:

Разлив мазута в Черноморье

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал