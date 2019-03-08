Чиновница призналась Якубовичу, что не знает, как быть с подаренным на 8 Марта Porsche

Автомобиль Талии Минуллиной подарил возлюбленный Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина рассказала телеведущему Леониду Якубовичу, что на Международный женский день получила в подарок от молодого человека Porsche и теперь не знает, что с ним делать. Видеозапись с Минуллиной опубликовал президент Татарстана Рустам Минниханов в stories своего Instagram, сообщает «БИЗНЕС Online».

Леонида Якубовича специально пригласили в правительство республики, чтобы он поздравил женщин с 8 Марта. Отвечая на вопрос телеведущего, есть ли у нее возлюбленный, Минуллина сказала: «Да, конечно. Подарил Porsche, но я пока не знаю, как его оформлять, потому что мне нельзя». После этого Якубович в шутливой форме попросил дать адрес щедрого молодого человека.

Согласно Гражданскому кодексу РФ и ряду нормативных правовых актов (федеральные законы «О противодействии коррупции», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Трудовой кодекс Российской Федерации) госслужащим запрещено принимать подарки дороже трех тысяч рублей. Подарок, превышающий эту сумму, чиновник должен передать в государственную собственность. Однако впоследствии он может его выкупить. Исключениями являются презенты, связанные с протокольными мероприятиями, служебными командировками или другими официальными событиями.