Власти прояснили, будут ли индексировать пенсии самозанятым

Самозанятые будут получать пенсии как неработающие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Пенсии самозанятых россиян продолжат индексироваться. Для этого нужно зарегистрировать свою деятельность соответствующим образом, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Если пенсионер решит стать самозанятым, то его пенсия продолжит индексироваться. То есть он не будет считаться работающим пенсионером и будет получать пенсию как неработающий пенсионер», — пишет «Газета.ру».

Эксперимент с самозанятыми гражданами стартовал с 1 января 2019 года в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Для россиян, работающих на себя, предусматривается налоговая ставка для сделок с физлицами — в 4% от дохода, с компаниями — 6%. Самозанятыми могут считаться граждане получающие годовой доход не более 2,4 млн рублей. С 2020 года проект охватит все регионы страны.

В качестве самозанятых пенсионеров могут зарегистрироваться владельцы недвижимости, сдающие ее в аренду физлицам. Для них налог составит 4%. В Федеральной налоговой службе пояснили, что за семь месяцев 2018 года от аренды декларации о доходах представили 141 тысяч человек, однако сколько из этого количества лиц пенсионеров, не уточняется.

С 1 января 2019 года пенсионные выплаты вышедших на заслуженный отдых россиян будет ежегодно индексироваться. Это не касается работающих пенсионеров. Однако, когда такие граждане заканчивают работать, их пенсии увеличиваются на все пропущенные индексации.