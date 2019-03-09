В Москве произошла массовая драка со стрельбой. Есть пострадавшие

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
09 марта 2019 в 15:14
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Открытие военно-патриотического клуба
В результате драки пострадали четыре человека, все они госпитализированыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Москве произошла массовая драка с применением травматического оружия и ножей. Инцидент произошел около жилого дома на улице Белореченской, 6 в ночь на 9 марта. В результате драки пострадали четыре человека.

«В драке пострадали несколько человек», — приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах. В данный момент сотрудники столичной полиции выясняют причины конфликта и точное число его участников.

Как сообщают в пресс-службе московского главка полиции, мужчина 1968 года рождения был дважды ранен из огнестрельного оружия в живот. Еще три человека получили ножевые ранения. Все они госпитализированы.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что на юго-востоке Москвы около 50 человек устроили массовую драку. В ходе потасовки три человека получили ранения.

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