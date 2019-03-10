Пермяк жестоко избил и на четыре часа выставил на мороз двухлетнего ребенка

Пермяк четыре часа держал на балконе двухлетнего пасынка. Перед тем, как выставить ребенка на мороз, мужчина жестоко избил мальчика.
«Мужчина набросился на малыша с кулаками и выставил на балкон <…> Кошмар длился четыре часа. У ребенка живого места нет на лице», — передает портал «Вкурсе.ру». Поводом для жестокого обращения стало непослушание ребенка.
Инцидент произошел 9 марта, когда мама малыша ушла по делам. Спасти ребенка удалось благодаря соседям, которые вызвали полицию. Мальчика отвезли в больницу с сильными побоями и обморожением.
В пресс-службе ГУ МВД по Прикамью «URA.RU» сообщили, что делом занимается СУ СКР по региону. В Следственном управлении СК пока не удалось взять комментарий.
Ранее сообщалось, что в Перми бывший зэк до смерти забил шестилетнюю падчерицу. Мать девочки ушла на работу, оставив сожителя с ребенком.