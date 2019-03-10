В Екатеринбурге коммунальщики саботировали уборку снега из-за того, что он твердый

Коммунальщики требуют дополнительную плату за вывоз снега Фото: Анна Майорова © URA.RU

Частные коммунальные компании саботировали уборку снега в Екатеринбурге. Коммунальщики приравняли снег к твердым коммунальным отходам (ТКО) и отказались вывозить его с городских улиц.

«Работа по уборке снега была сорвана группой частных подрядчиков. Прямое указание главы Екатеринбурга Александра Высокинского — решить проблему снежных завалов к 10 марту — было встречено саботажем. Руководители 14 подрядных организаций решили дать новое определение слову „снег“. Это, по их мнению, ТКО», — сказано в сообщении пресс-службы администрации Екатеринбурга.

В пресс-службе уточнили, что коммунальщики настаивают на дополнительной оплате за вывоз снега. С 1 января вывоз «нового вида ТКО» должен оплачиваться отдельно по соответствующим тарифам.

По словам председателя Комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Екатерины Мурзиной, снег относится к атмосферным осадкам и не попадает под понятия ТКО. Следовательно, требования коммунальщиков незаконны.

Юридические службы администрации города Екатеринбурга уже занялись решением этой проблемы. В частности, юристы изучают вопрос расторжения контракта и выплаты неустойки, а также о подачи исков к коммунальщикам. «К слову, муниципальные организации, работающие в сфере содержания городской территории, по-прежнему относятся к снегу как к снегу и продолжают выполнять свои обязанности», — отметили в пресс-службе.

Напомним, мэр Екатеринбурга Высокинский пригрозил уволить глав районов и их заместителей по благоустройству, если они не очистят подконтрольные им территории от снежных завалов. Последним сроком для выполнения поручения он обозначил 10 марта.