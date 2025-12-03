Разбитую свердловскую больницу отремонтируют, чтобы продать

Заброшенная тагильская больница давно беспокоит жителей Тагила Фото: Илья Московец © URA.RU

Замглавы МУГИСО Роман Вахрамеев сообщил о необходимости частичного восстановления и дальнейшей продажи здания бывшей городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле. Соответствующее решение суда должно быть исполнено в отношении объекта, который, по словам чиновника, выведен из эксплуатации и серьезно пострадал за время простоя.

«Сейчас по этому объекту много обращений поступает от граждан, мы проводим мероприятия по реализации, но, к сожалению, быстро этого сделать не можем. Объект минздраву не нужен, выведен из эксплуатации достаточно давно, но за это время пострадал, поэтому нам нужно сейчас принять меры», — заявил Вахрамеев на заседании комитета свердловского заксобрания по промышленности.

Здание по адресу ул. Орджоникидзе, 27, известное среди тагильчан как «седьмая каменная», было построено в конце 1930-х годов как одна из первых каменных построек района Вагонка и является ярким образцом позднего конструктивизма. Несмотря на архитектурную ценность, оно не включено в реестр объектов культурного наследия и с 1990-х годов, после вывода из системы здравоохранения, пришло в полное запустение. Еще летом 2025 года прокуратура Дзержинского района через суд добилась решения об обязательной консервации опасного объекта. Министерство по управлению имуществом области было обязано до 1 октября 2025 года ограничить доступ, установив решетки и заложив проемы. Однако, как следует из выступления Вахрамеева, эти меры до сих пор не завершены в полном объеме. Теперь ведомство планирует не просто законсервировать, а провести частичное восстановление здания для последующей оценки и продажи. Эта задача упоминается в одном ряду с другими мерами по эффективному управлению госимуществом, такими как продажа ненужных земельных участков и пополнение бюджета

