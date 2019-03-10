Стало известно, сколько российские водители тратят на бензин

Почти половина опрошенных тратят на бензин порядка 4 тысяч рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Порядка 42% автовладельцев тратят на бензин около 4 тысяч рублей в месяц. Такие данные опубликовало аналитическое агентство «Автостат».

По данным агентства, около 21% респондентов тратит на топливо от 3 до 4 тыс. рублей в месяц. От 2 до 3 тыс. рублей в месяц тратят 17,2% опрошенных. Сумму от 1 до 2 тыс. рублей тратят порядка 15% автовладельцев, а около 5% респондентов расходуют на эти цели менее 1 тыс. рублей. В связи с этим аналитики отмечают, что в среднестатистической семье бензин является одной из основных статей расходов.

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) с 26 февраля по 4 марта стоимость бензина не изменилась. При этом дизельное топливо дешевеет примерно на 0,1% с 29 января. Аналитики предполагают, что это работают принятые осенью прошлого года вице-премьером Дмитрием Козаком, Минэнерго и ФАС меры по сдерживанию цен на топливо из светлых нефтепродуктов.