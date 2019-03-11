Квартира, где находился ребенок, захламлена по самые окна Фото: скрин видео СКР

В Москве пятилетнюю девочку, которая не могла говорить и страдала от истощения смогли вынести из заваленной мусором квартиры благодаря соседке. Как только ребенок увидел полицейских, он начал рыдать и кричать.

На помощь стражам порядка пришла соседка, которая ранее заходила в квартиру к матери девочки-маугли. Она назвала малышку по имени «Любаша» и протянула к ней руки, после чего вынесла ее из квартиры, где царят антисанитарные условия, пишет телеканал 360.

Первыми тревогу тоже забили соседи. Мать заперла девочку одну в квартире на несколько дней, время от времени малышка плакала. Когда же ребенок неожиданно замолчал после долгого плача, соседи испугались и вызвали полицию. « Вся картина не соответствовала образу мамы, потому что все знали ее нормальным человеком и даже не представляли, что происходит в квартире», — рассказала соседка.

Женщину уже задержали, кадры ее ареста опубликовал «Пятый канал». Маме ребенка-маугли будет предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство».

Сейчас девочка находится под наблюдением врачей. они диагностировали у нее анорексию, гнойный отит и педикулез. Кроме того, у малышки в шею врос телефонный провод, который вначале приняли за украшение.