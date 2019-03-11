Депутат Рады назвал страны для возможного побега Порошенко после выборов

Президент не останется на Украине, ведь там его «не ждет ничего хорошего» Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко может уехать в Испанию или Молдавию, если проиграет на предстоящих выборах лидера страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Сергей Лещенко, ранее состоявший в Блоке Петра Порошенко «Солидарность», в видеообращении на своем YouTube-канале.

Лещенко уверен, что президент не останется на Украине, ведь там его «не ждет ничего хорошего» после выборов. «Будет огромный запрос на наказание Порошенко», — цитирует объяснения побега Порошенко «Царьград».

Парламентарий объяснил, что в Испанию глава может сбежать, так как там у него есть недвижимость. А в Молдавии живет его партнер по бизнесу — олигарх Владимир Плахотнюк.

Напомним, что выборы президента Украины пройдут 31 марта. Сергей Лещенко ранее состоял в партии Петра Порошенко, однако позднее депутат обвинил действующего президента в «банальной тупой коррупции» и вышел из партии.