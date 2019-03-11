Россияне стали реже умирать от алкоголя

Контроль за оборотом спиртосодержащей продукции был усилен с 2016 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России снизилась смертность от алкоголя и его аналогов на две тысячи человек. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Ведомство отмечает, что с 2016 года контроль за оборотом спиртосодержащей продукции был усилен, и это помогло позволило «снизить масштабы злоупотребления суррогатной продукцией и количество отравлений». «С момента введения указанных мер отмечается снижение на 2 тыс. числа летальных исходов, связанных с употреблением алкоголя, в том числе его аналогов», — цитирует сообщение RT.

Также за время действия запрета на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции были проведены внеплановые проверки более 192 тысяч объектов, на 2,9 тысячи из них была обнаружен запрещенный товар. Роспотребнадзор снял реализации около 659 тысяч литров и наложил штрафы на сумму более 102 миллионов рублей.

Ранее Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составил рейтинг регионов по количеству потребляемого в них алкоголя. Самыми пьющими оказались Ненецкий автономный округ, Сахалинская, Магаданская и Московская области, а также Карелия, передает «Национальная служба новостей». В этих регионах на человека в год приходится более 25 литров алкогольной продукции.