В команде Александра Высокинского первый громкий скандал Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Прокуратура Свердловской области направила в администрацию Екатеринбурга представление, в котором содержатся претензии к деятельности заместителя главы города по вопросам внутренней и информационной политики Анатолия Гагарина.

Содержание документа пока не раскрывается. Знакомый с ситуацией источник «URA.RU» сообщает, что выявленные надзорным ведомством нарушения являются довольно серьезными. Они уже в ближайшее время могут привести к отставке вице-мэра. Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова воздержалась от комментариев. Она пояснила «URA.RU», что суть представления в отношении Анатолия Гагарина и итоги его рассмотрения будут обнародованы после получения ответа от представителей городской власти.

Директор «Крик ТВ» уверен, что Гагарина назначили незаконно Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Одновременно на имя главы Екатеринбурга Александра Высокинского поступил запрос от директора телекомпании «Крик ТВ» Евгений Губко, который ранее анонсировал выпуск программы «Доска позора», посвященной коррупции в администрации города. «Крик ТВ» аффилирован с группой бизнесменов, контролирующих часть состава думы Екатеринбурга и не входящих в состав лоббистов компаний ЖКХ.

Губко в запросе отмечает, что Анатолий Гагарин был назначен в 2018 году на должность заместителя главы Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий. По данным журналиста, назначения на эту должность могут проходить только по итогам конкурса. Директор телеканала просит предоставить ему информацию, когда проводился данный конкурс и кто подавал заявки на участие в нем. Евгений Губко в разговоре с корреспондентом «URA.RU» высказал сомнение, что такой конкурс в действительности проводился. И в связи с этим пояснил, что документ о назначении Гагарина может не иметь юридической силы.

Ранее «Крик ТВ» выиграло конкурс на освещение деятельности администрации Екатеринбурга. Однако представители городской власти отказались подписывать контракт, заявив, что телеканал не соответствует условиям, обозначенным в конкурсной документации. В настоящее время вопрос о законности итогов конкурса и решения мэрии об отказе от подписания контракта рассматривается в суде.

Евгений Губко уверен, что контракт не был подписан по инициативе Анатолия Гагарина. Директор телеканала считает, что у Гагарина сложились к нему неприязненные отношения. Источник в мэрии пояснил «URA.RU», что администрация города примет решение о судьбе контракта только после вынесения судебного решения. Он подтвердил, что прокуратура высказала претензии в адрес Анатолия Гарарина, и предложил дождаться официальных итогов разбирательства. Получить оперативный комментарий Анатолия Гагарина не удалось. Он не отвечал на телефонные звонки и СМС-сообщения.