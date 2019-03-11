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Коммунальщики извинились перед пермяком, который получил счет за ЖКХ на 2 млн

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 11:38
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Клипарт ЖКХ. Москва, калькулятор, расчет, платежка жкх, счета за оплату, деньги, квитанции об оплате
Выписанная квитанция была ошибочнойФото: Владимир Андреев © URA.RU

Жителю Перми Павлу Шишкову, которому выставили счет за коммунальные услуги за февраль на два миллиона рублей, сделали перерасчет квитанции. Об этом говорится в пресс-релизе Инспекции государственного жилищного надзора. Управляющая компания принесла Шишкову свои извинения.

«В настоящее время данная ошибка устранена, произведена корректировка начислений», — говорится в сообщении. Управляющая компания объясняет, что насчитала в квартире свыше четырех тысяч прописанных жильцов из-за сбоя программного обеспечения.

Ранее «URA.RU» сообщало, что квитанция за коммунальные платежи на два миллиона рублей, выписанная пермяку Павлу Шишкову, оказалась ошибочной. По данным telegram-канала Mash, Шишков не единственный, кто попал в такую ситуацию. С похожей проблемой столкнулись еще 2,5 тысячи других пермяков.

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