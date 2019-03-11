Для пермяков продлили авиарейсы в Египет и ОАЭ

Туроператоры продлили полеты из Перми в Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Согласно новому расписанию, в ОАЭ пермяки смогут летать до конца мая.
Изначально программа Anex Tour предполагала, что полеты по маршруту Пермь — Дубай будут завершены в конце марта. После обновления программы рейсы будут доступны по понедельникам, а с 28 апреля и по 12 мая — по воскресеньям. Помимо Anex Tour в ОАЭ по данному направлению до 5 мая будут доступны рейсы другого туроператора — Coral Travel.
Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», на апрель и все лето продлил полеты туроператор Pegas Touristic. Помимо Шарм-Эш-Шейха пермяки смогут улететь в Хургаду. Полеты будут осуществляться через Турцию.