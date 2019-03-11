Ольга Глацких реализует новые проекты после отставки из молодежного департамента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Свердловский министр оскандалилась фразой «никто не просил рожать детей»

Бывший директор свердловского департамента молодежной политики Ольга Глацких пообещала, что спортивные сборы для детей в рамках проекта «Ты сможешь сам» пройдут не только в Испании, но и в Крыму. На своей странице в Instagram бывшая чиновница заявила, что тренировки будут длиться все лето: «да и как иначе, ведь #КрымНаш!»

При этом отказываться от планов по организации сборов в Европе Глацких не стала. В ответ на вопросы подписчиков о том, почему выбор пал именно на Испанию, олимпийская чемпионка по гимнастике написала: «Проект, как уже говорила, международный, стороны согласовали площадку знакомую и удобную всем. Основные критерии здесь наличие необходимой инфраструктуры, климат и конечно возможность для детей посмотреть мир».

В феврале в Нижнем Тагиле Глацких организовала детский турнир по художественной гимнастике «Ты сможешь сам». Позднее бывшая чиновница сообщила, что проведет сборы в Испании для юных спортсменов. В комментариях пользователи принялись обвинять экс-чиновинцу в непатриотичном поведении: «М-м-м, Испания. А что не в Сургуте или не Нижнем Тагиле?»

Глацких покинула пост директора молодежного департамента после скандала из-за фразы «государство не просило вас рожать». Позже стало известно, что она может стать заместителем директора Дворца игровых видов спорта «Уралочка» (ДИВС подчиняется областному министерству физкультуры и спорта).