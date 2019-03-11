Россиян продолжат перевозить на лайнерах, которые уже дважды разбились

Новейший «Боинг», рухнувший в Эфиопии, активно эксплуатируется и в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские авиакомпании пока не намерены приостанавливать эксплуатацию нового Boeing 737 Max. Точно такой же самолет накануне, 10 марта, рухнул в Эфиопии, погибло 157 человек.

На сегодняшний день два Boeing 737 Max есть и в России — в авиапарке S7 Airlines. В этом году S7 планирует получить еще пять таких самолетов, сообщили «URA.RU» в пресс-службе S7: «Специалисты авиакомпании внимательно следят за расследованием и находятся в постоянном диалоге с производителем. Пока никаких рекомендаций от Boeing о необходимости приостановки полетов на Boeing 737 Max в авиакомпании не поступало».

Авиакомпания «Уральские авиалинии» в мае прошлого года заключила сделку на операционный лизинг 14 судов. Сумма соглашения превысила 1,5 млрд долларов. Компания уже заявила, что планирует покупать самолеты в этом и следующем годах. «URA.RU» не удалось получить оперативный комментарий у «Уральских авиалиний».

После случившегося авиакомпания Ethiopian Airlines, которой принадлежал разбившийся лайнер, приостановила полеты своих самолетов этого типа до особого распоряжения. В компании пояснили, что это сделано «в качестве дополнительной меры предосторожности». Аналогичное решение приняли и в Китае. Там сейчас 13 авиакомпаний страны эксплуатируют 96 лайнеров этого типа. Авиаэксперт, бывший командир воздушного судна Александр Романов пояснил «URA.RU», что практика приостановки полетов на время расследования считается нормальной. Он признался, что не знает, почему этого пока не сделали отечественные авиакомпании.

Отметим, что это уже не первая крупная авиакатастрофа новейшего лайнера. В октябре прошлого года такой же самолет потерпел крушение в Индонезии — тогда погибли 189 человек.