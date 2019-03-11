В городе Березники Пермского края в автобусе подрались кондуктор и пассажирка. Женщина пыталась воткнуть работнице общественного транспорта ключ в глаз.
По словам кондуктора, сначала женщина странно разглядывала ключи, телефон и зеркальце, будто бы видела их впервые. Потом заплатила за проезд и уснула, запрокинув голову. Когда автобус доехал до последней остановки, работница автобуса, чтобы разбудить пассажирку, громко сказала: «Конечная».
Через несколько минут женщина начала кричать на кондуктора и нецензурно выражаться. Сотрудник общественного транспорта решила не связываться с пассажиркой и пошла на свое место. «Я ей объяснила, что сказала громко, чтобы она проснулась… Когда я начала уходить, она меня пнула. Я повернулась к ней, а она пыталась воткнуть ключ мне в глаз. Конечно, я стала сопротивляться», — цитирует кондуктора портал «Pro Город».
Когда водитель увидел потасовку, он остановил автобус, разнял дерущихся и выгнал пассажирку. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю порталу корреспонденту «URA.RU» сообщили, что по факту появившейся в СМИ информации проводится проверка.