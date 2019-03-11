В России подешевел бензин

На минувшей неделе в России зафиксировано падение цен на бензин. Согласно данным Thomson Reuters Kortes, в период с 4 по 8 марта розничная цена на топливо марок Аи-92 и Аи-95 снизилась на две копейки.
Так, цена на указанные марки в среднем составила 41,9 рубля и 45,06 рубля за литр. «Аи-92 более всего подешевел в Северо-Западном федеральном округе — на четыре копейки, до 41,93 рубля за литр», — передает ТАСС. Аи-95 заметнее всего подешевел в Центральном федеральном округе — на две копейки, дизельное топливо более всего упало в цене в СЗФО — на восемь копеек.
В конце февраля министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что дальнейший рост цен на топливо в 2019 году возможен, но он не выйдет за рамки планируемой инфляции 4,3%, напоминает агентство Nation News. Рост цен в конце 2018 года министр объяснил увеличением НДС.
В настоящее время Россия занимает в Европе второе место по дешевизне автомобильного топлива для населения, сообщала ранее «Национальная служба новостей». В Независимом топливном союзе, несмотря на курс регуляторов к сдерживанию цен, считают, что в марте цены снова вырастут.