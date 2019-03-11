Лайнер пролетел полпути, но пилоты решили зайти на посадку Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Самолет «Уральских авиалиний» вынужденно приземлился в азербайджанском Баку, сообщили «URA.RU» источники. Авиалайнер выполнял рейс из Бахрейна в Москву, но по какой-то причине прекратил полет на половине пути.

По данным источника, речь идет о рейсе U61116. Информация о незапланированном приземлении в Баку подтверждается и на сайте flightradar24.com. Здесь видно, что после вылета из Бахрейна самолет набрал высоту, пролетел над Ираном, однако начал снижаться над Каспийским морем, сделал два небольших круга и зашел на посадку в Баку.

Телеграм-канал «Раньше все. Ну почти» пишет, что, по предварительным данным, пилоту была передана записка о бомбе на борту. Воздушное судно будут досматривать спецслужбы. Согласно онлайн-табло Домодедово, самолет должен был прибыть в российскую столицу в 16:00, на данный момент есть информация только о небольшой задержке на 23 минуты.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» пообещали «URA.RU» дать комментарий позднее.