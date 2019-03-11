Пермский заместитель министра, курирующий ЖКХ, поскользнулся у здания правительства и сломал ребра

Замминистра строительства и архитектуры Пермского края Фаина Минх попала в больницу, поскользнувшись у здания правительства. Информацию о падении чиновницы «URA.RU» подтвердили в пресс-службе министерства строительства Прикамья.
В краевом минздраве отказались рассказать о состоянии Минх, сославшись на врачебную тайну. При этом telegram-канал «Политов» уточнил, что у женщина получила серьезную травму — сломала ребра. «Минх, которая курирует ЖКХ, поскользнулась и упала практически у входа в здание правительства региона, — говорится в сообщении. — Чиновнице диагностировали перелом ребер».