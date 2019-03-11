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Пермский министр побывала в детском диспансере, снимки из которого перепугали россиян. ФОТО

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 19:15
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Власти обещают отремонтировать помещениеФОТО: melekhova_ob@instagram

Министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова побывала в детском отделении тубдиспансера, фотографии из которого в начале марта возмутили горожан. Впечатлениями от состояния учреждения глава ведомства поделилась в своем instagram-аккаунте.

По словам министра, в ходе визита она пообщалась с руководством учреждения, сотрудниками и пациентами. В данный момент решается дальнейшая судьба отделения — там будет либо капитальный ремонт, либо полная реконструкция. «Поручила всем медучреждениям собрать заявки по ремонту в ближайшие две недели, чтобы понимать, где и какие видs ремонта нужны», — уточнила Мелехова.

ФОТО: melekhova_ob@instagram
ФОТО: melekhova_ob@instagram
ФОТО: melekhova_ob@instagram

Ранее главе минздрава Пермского края пришлось извиняться за просчет врачей в Березниках. Местные онкологи организовали прием пациентов в порядке живой очереди — в итоге часть ожидающих долгое время стояла на улице.

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