Скабеева, которую толкнул украинский депутат, стала популярнее Соловьева и Симоньян

Российская телеведущая Ольга Скабеева возглавила рейтинг самых цитируемых журналистов, обогнав Владимира Соловьева и Маргариту Симоньян по итогам января 2019 года. Согласно данным компании «Медиалогия», после инцидента в ПАСЕ, когда Скабееву толкнул украинский депутат, ее популярность резко выросла.
Индекс цитируемости, на основе которого составляется рейтинг «Медиалогии», составил у Скабеевой 9 874,2. Для сравнения: у Соловьева этот показатель равен 7 584,0, у Симоньян — 6 941,0. Составители рейтинга отметили, что рост цитирования Скабеевой напрямую был связан с инцидентом в ПАСЕ, а также подробностями инцидента с депутатом Верховной Рады и представителем украинской делегации в ПАСЕ Бориславом Березой, о которых рассказывала журналистка.
Ранее «URA.RU» рассказывало, что во время встречи с журналистами в ПАСЕ вице-спикера Верховной Рады Украины Ирины Геращенко Скабеева попыталась задать вопрос, однако ее оттолкнул член украинской делегации Борислав Береза. Инцидент широко обсуждался в СМИ и социальных сетях как в России, так и на Украине.
Кроме упомянутых ранее Скабеевой, Соловьева и Симоньян, в в топ-10 рейтинга «Медиалогии» оказались Дмитрий Губерниев, Илья Варламов, Дмитрий Киселев, Алексей Венедиктов, Максим Шевченко и Евгений Попов. Замыкает десятку самых цитируемых российских журналистов Владимир Познер.