11 марта 2019

Власти Екатеринбурга задумались о запрете алкомаркетов в жилых домах. Помощи попросят у Госдумы

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 12:27
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Пресс-конференция по теме
После слов Чернышевой депутаты решили обратиться в ГосдумуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Значительная часть открывающихся в Екатеринбурге магазинов занимается продажей алкоголя, что заставляет задуматься о запрете размещения таких торговых точек на первых этажах жилых домов. Об этом на заседании комиссии по экономическому развитию и инвестициям заявила председатель комитета по товарному рынку администрации города Елена Чернышева, передает корреспондент «URA.RU».

«Проект этого закона уже заходил в Госдуму, но так и потерялся», — отметила Чернышева, обсуждая инициативу запрета алкомаркетов в жилых домах. Она добавила, что, по данным Роспотребнадзора, рост потребления алкоголя в регионе есть, хоть и незначительный.

Коллеги Чернышевой поддержали ее инициативу и решили сделать соответствующее обращение к свердловским депутатам Госдумы. Чернышева также пообещала предоставить статистику по количеству алкомаркетов в районах Екатеринбурга.

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