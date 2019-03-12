Значительная часть открывающихся в Екатеринбурге магазинов занимается продажей алкоголя, что заставляет задуматься о запрете размещения таких торговых точек на первых этажах жилых домов. Об этом на заседании комиссии по экономическому развитию и инвестициям заявила председатель комитета по товарному рынку администрации города Елена Чернышева, передает корреспондент «URA.RU».
«Проект этого закона уже заходил в Госдуму, но так и потерялся», — отметила Чернышева, обсуждая инициативу запрета алкомаркетов в жилых домах. Она добавила, что, по данным Роспотребнадзора, рост потребления алкоголя в регионе есть, хоть и незначительный.
Коллеги Чернышевой поддержали ее инициативу и решили сделать соответствующее обращение к свердловским депутатам Госдумы. Чернышева также пообещала предоставить статистику по количеству алкомаркетов в районах Екатеринбурга.