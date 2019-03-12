Россияне признались, что обеднели за последние три месяца

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 13:40
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Нищенка. Челябинск, милостыня, пенсионер, нищая, нищета, бедность, нужда, попрошайка, подаяние, уровень жизни
Каждому десятому не хватает денег даже на едуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Третья часть граждан России заявила об ухудшении материального положения за последнее время. Об этом сообщил Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), ссылаясь на проведенный опрос.

По данным ФОМ, за последние два-три месяца материальное положение 31% россиян ухудшилось. 6%, наоборот, заявили об увеличении реальных доходов. 62% опрошенных изменений не зафиксировали. Десятая часть респондентов призналась, что денег им не хватает даже на еду, у четверти россиян оказались проблемы с покупкой одежды, а треть опрошенных заявили, что не хватает средств на покупку бытовой техники.

При этом 20% респондентов отметили, что в ближайшее время положение их дел станет хуже. С оптимизмом смотрят в будущее 22% участников опроса, а 37% заявили, что не ждут никаких изменений. Всего было опрошено 1500 россиян старше 18 лет в 53 субъектах России, уточняется на сайте ФОМ.

Фото: по материалам ФОМ

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