Россияне признались, что обеднели за последние три месяца

Третья часть граждан России заявила об ухудшении материального положения за последнее время. Об этом сообщил Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), ссылаясь на проведенный опрос.
По данным ФОМ, за последние два-три месяца материальное положение 31% россиян ухудшилось. 6%, наоборот, заявили об увеличении реальных доходов. 62% опрошенных изменений не зафиксировали. Десятая часть респондентов призналась, что денег им не хватает даже на еду, у четверти россиян оказались проблемы с покупкой одежды, а треть опрошенных заявили, что не хватает средств на покупку бытовой техники.
При этом 20% респондентов отметили, что в ближайшее время положение их дел станет хуже. С оптимизмом смотрят в будущее 22% участников опроса, а 37% заявили, что не ждут никаких изменений. Всего было опрошено 1500 россиян старше 18 лет в 53 субъектах России, уточняется на сайте ФОМ.