Югорское информационное агентство «Муксун.фм», в приобретении которого ранее было заинтересовано правительство ХМАО, нашло нового собственника. Такую версию событий 12 марта «URA.RU» сообщили сразу несколько источников, знакомых с ситуацией.
По словам собеседников, финальные переговоры завершены и СМИ полностью переходит под контроль к новым хозяевам. «Кто конкретно выкупил „Муксун.фм“, мне не известно, но знаю точно, что новым собственником стали неподконтрольные региональному правительству структуры. Также известно, что сумма сделки составила около 3 млн рублей. Примерно за такую сумму владелец Александр Назаров согласился продать информационное агентство», — резюмирует инсайдер.
Сам Александр Назаров отрицает факт сделки. «Да, действительно, СМИ продается и сейчас проходят переговоры. Но окончательного решения еще не принято», — заявил он.
Как ранее сообщало агентство, «Муксун.фм» продается уже больше года. Известно, что ранее переговоры о приобретении ресурса проходили с югорскими властями, а начальная сумма сделки составляла около 7 млн рублей, но позже опустилась до 2,8 млн. Источники агентства сообщают, что, когда договоренности с правительством и Назаровым были практически достигнуты, в ХМАО начались выборы губернатора Тюменской области, и ответственные за сделку люди были так увлечены процессом выборов, что она так и не состоялась.