В Кургане определена дата выборов нового мэра

Вячеслав Тяжельников расказал, как и когда выберут нового мэра Кургана Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Кургана состоится 4 апреля. После этого депутаты изберут нового главу города. Об этом заявил заместитель председателя гордумы Вячеслав Тяжельников на совместном заседании всех депутатских комиссий 12 марта. Выборы нового мэра положат конец «двуглавой системе» управления городом.

«Документы на участие в конкурсе будут приниматься с 15 по 25 марта. После этого с кандидатами на должность главы города Кургана пройдут собеседования. Окончательное заседание комиссии назначим на 4 апреля», — заявил Тяжельников. Комиссия должна представить думе не менее двух кандидатов. «На следующий день глава Кургана вступит в должность на пять последующих лет вплоть до окончания полномочий следующей думы», — рассказал депутат.

В состав конкурсной комиссии войдут восемь человек. Четырех должен назначить губернатор, остальных — гордума. Депутат от КПРФ Яков Сидоров предложил добавить его в конкурсную комиссию, но не нашел поддержки коллег. «Четыре человека у нас уже есть», — возразил ему Тяжельников. В комиссию войдут депутаты Юрий Истомин и Илья Назаренко, а также представители аппарата главы города и Курганской городской думы Полина Конышева и Инесса Раченок. «Люди все знакомые, опытные, достойные», — охарактеризовал их Тяжельников.

Напомним, ранее депутаты Кургана удовлетворили заявление Сергея Руденко, который попросил освободить его от обязанностей главы Кургана и депутата. После этого временно исполняющий обязанности главы Кургана Игорь Прозоров заявил «URA.RU», что планирует исполнять лишь функции, связанные с руководством городской думы.