В Кургане ждут приезда Путина этим летом

Владимира Путина ждут в Кургане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане заговорили о возможном визите президента России Владимира Путина в июне 2019 года. По данным одного из источников «URA.RU», глава государства может посетить форум в Центре ортопедии и травматологии имени Илизарова, который состоится в середине июня.

Как рассказал «URA.RU» директор некоммерческого партнерства «Центр кластерного развития Курганской области», депутат городской думы Сергей Сухарев, с 11 по 15 июня в курганской клинике планируется целый ряд мероприятий, которые приурочены к традиционным «Илизаровским чтениям». Ожидается, что также этим летом впервые пройдет форум, связанный с развитием медицинского кластера в Кургане. «Речь идет о трех направлениях — фармацевтики, промышленности и деятельности центра ортопедии и травматологии», — уточнил Сухарев. При этом депутат заявил, что не в курсе возможного визита президента.

«Понятно, что Путин когда-то должен приехать перед выборами губернатора, но никто это сейчас не подтвердит», — высказал свое мнение высокопоставленный источник, близкий к региональному правительству. В пресс-службе губернатора Курганской области от комментариев по поводу возможного приезда Владимира Путина отказались.

О планах главы государства проверить работу недавно назначенных врио губернаторов регионов сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Курганскую область президент России в последний раз приезжал в начале сентября 2013 года. Он принимал участие в открытии после капитального ремонта школы № 7.