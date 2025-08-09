КРТ как драйвер роста Кургана и дорожный апгрейд: интервью URA.RU c врио замгубернатора Ситниковым

Комплексное развитие территорий (КРТ) стало драйвером роста и развития Кургана. Масштабные проекты дают не только большое количество жилья, но и новую жизнь районов: благоустройство, культурные пространства, рост малого бизнеса, сдерживание оттока населения. За пять лет под комплексную застройку вовлекли свыше 700 гектаров земли в разных частях города, и на этом власти не планируют останавливаться. Об этом, а также о строительстве и ремонте новых дорог с мостами, судьбе дублера шоссе Тюнина — в интервью корреспонденту URA.RU в День строителя рассказал временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Иван Ситников.
— Иван Михайлович, в Кургане за последние годы под КРТ отданы десятки земельных участков. Львиная доля территорий находится в Заозерном районе. В центральной части в основном участки с домами под снос. Что власти будут делать, когда свободные земли закончатся? Будет ли взят прицел на другие микрорайоны с незастроенными территориями или будут ликвидироваться оставшиеся частные секторы с ветхим жильем?
Пока рано об этом говорить. На сегодняшний день в Кургане достаточно участков под застройку. С 2021 года и по сегодняшний день в КРТ вовлечено более 716 га земли. До 2032 года планируется ввести в эксплуатацию более 1,99 миллиона квадратных метров жилья. Проект «Озеро Черное» — один из крупнейших в Уральском федеральном округе, на 465 тысяч квадратов жилья. В Левашово идет активное строительство КРТ, проект на более 715 тысяч квадратов жилья. Строительство идет и в других точках города. По улице Дзержинского, Пролетарской, Коли Мяготина возводится новое жилье.
В рамках проектов КРТ мы имеем возможность, в том числе с привлечением средств профильных федеральных программ, инфраструктурных кредитов, помочь застройщику с сетями, инфраструктурой, снизив нагрузку на «кошелек» наших граждан, которые потом в домах, построенных с поддержкой, купят квартиры. Это одна из целей. И, конечно, это делает привлекательным регион для крупных компаний, создает конкуренцию, которая также выгодна в первую очередь гражданам.
Посмотрите, насколько те же самые дворы новых домов отличаются от того, что строили ранее. Там есть и спортивные, и детские площадки. Застройщики стараются делать жилье более комфортным. И облик города от этого только выигрывает. Но вы и сами, наверное, замечаете, что не всегда на месте ветхого жилья растут новостройки. Там, где не хватает мест для отдыха горожан, скверов, парков, выбор делается в их пользу. Например, рядом с театром кукол «Гулливер» по поручению губернатора был благоустроен сквер, который очень востребован. Родители, дедушки, бабушки с детьми и внуками гуляют из ближайших домов, кто на спектакли приезжает, мероприятия театр там проводит. По улице Кирова появилось новое общественное пространство. Сейчас в районе ЦПКиО работы идут. Там планируется и расширение дороги, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, снизить аварийность на участке, там есть эта проблема. И благоустройство планируется.
Конечно, перспективное планирование, никто не отменял. Будем прорабатывать новые площадки. Но сейчас регион в плане строительства жилья уже идет хорошими темпами. С 2019 года мы ввели в эксплуатацию 1,9 миллиона квадратных метров. В прошлом году перевыполнили план по строительству нового жилья на 24% — в эксплуатацию ввели 372,7 тысячи квадратов. Курганская область по итогам 2024 года по темпам роста строительства жилых домов заняла 21-е место в стране. За шесть месяцев 2025 года ввод жилья в регионе увеличился на 20,4%. Мы построили 233,6 тысячи квадратных метров. Объемы строительства многоквартирных домов за полгода выросли почти в два раза. ИЖС на уровне прошлого года. Сейчас рисков по невыполнению плана по вводу жилья на этот год не видим, более того, есть хороший задел на его перевыполнение.
— В последнее время в Курганской области строится и ремонтируется много дорог. Что на сегодняшний день уже выполнено и, какие планы по дорогам на этот и последующие годы?
Объемы строительства и ремонта дорог за последние несколько лет выросли кратно. Это результат большой общей работы как по привлечению финансирования национальных проектов, вложениям областного бюджета, так и дорожных строителей, которым не всегда просто справляться с такими объемами, учитывая требования к качеству. По поручению губернатора, с 2019 года в Курганской области уже отремонтировано и построено 2500 километров дорог, проведен ремонт 37 мостов, включая все ключевые мосты в Кургане и Шадринске. Путепровод по проспекту Машиностроителей мы по сути построили заново.
Главное, что это делает комфортнее передвижение для сотен тысяч жителей региона. Качество дорожного покрытия в агломерации, в которую входят Курган и Кетовский округ, всего за шесть лет улучшилось на 75% — с 16,6% до 91,2%. Качество региональных дорог, с учетом того, что у нас их почти 6000 километров — на 20%.
В этом году с учетом всех ресурсов планируем отремонтировать и построить еще более 200 км дорог в асфальте и порядка 35 километров в щебне. Еще 300 километров в планах по локальным ремонтам в грунто-щебеночном исполнении. Делаем порядка одного километра мостов. В девяти муниципальных округах завершаются работы по новым линиям освещения. Это тоже один из приоритетов, потому что стараемся делать комплексно. Там, где речь идет о дорогах с интенсивным движением, это не только замена асфальта, но и новое освещение, новые остановочные комплексы, дорожные знаки. В городе — это еще и замена сетей с благоустройством. Как, к примеру, сделали по улице Коли Мяготина в Кургане, и в этом году завершаем по Дзержинского.
Сейчас на региональной дорожной сети завершается ремонт дороги в Сафакулевском округе — от Мартыновки до Камышного, в Петуховском — до п. Ильинское у озера Медвежье. В Катайском округе завершили ремонт дороги Катайск — Верхняя Теча. В Далматовском округе — моста через реку Исеть на дороге Далматово — Уксянское, на въезде в город. Саму трассу протяженностью в 38,3 километров мы отремонтировали в 2022 году. Активно работают в Варгашинском, Каргапольском и Шадринском округах. В целом сейчас работы идут хорошим темпом, выезжаем, контролируем. Там, где выявляются замечания, контракт не оплачивается подрядчику, пока он все не устранит.
В Заозерном в этом году к уже построенным ранее новым дорогам по улицам Мальцева и Елисеева, добавляем еще четыре. Завершим работы по улицам Алексеева, Фарафонова и Витебского, первый этап по проспекту Первомайскому на участке от Витебского до Фарафонова.
Сейчас благодаря тому, что инициатива главы региона поддержана на уровне федерации, готовимся к реализации крупного проекта по строительству моста-дублера Чеховского путепровода, чтобы разгрузить движение в Заозерном с учетом того, что там уже строится много нового жилья и большие планы. Стоимость проекта – шесть миллиардов рублей. Вложения колоссальные. И если финансирование пойдет по плану, то начнем работы уже в следующем году. Пропускная способность повысится с 11 000 автомобилей в сутки до 17 000.
Поэтому работы у дорожников хватает. Стараемся все максимально успевать в сезон. По следующему году планы, конечно, уже намечаем. И как только будет понимание по согласованию источников финансирования, до жителей региона информацию доведем.
— По какому принципу выбирается, где будет асфальт, а где щебенение?
Прежде всего это категорийность и класс автомобильной дороги, состояние дорожного полотна и обращения от жителей. В первую очередь обращаем внимание на опорную сеть магистральных улиц и дорог, то есть те дороги, которыми пользуется большое число наших жителей, по которым дети ходят в школу, детский сад, граждане добираются до больниц и других социально значимых объектов.
Щебенение в том числе дает возможность обеспечить проезжее состояние дороги там, куда мы не можем зайти с асфальтированием. Десятки лет значительная часть дорожной сети региона не ремонтировалась от слова совсем. И мы должны сначала привести ее в порядок. Строительство новой дороги там, где никогда не было асфальта, — это колоссальные средства, миллиарды рублей. Особенно если речь идет о межпоселковых дорогах, это не один и не два километра, а людям нужно решение их вопроса здесь и сейчас. Потому идем по пути щебенения там, где это возможно.
— Также ранее с вице-премьером правительства России Маратом Хуснуллиным обсуждалось строительство эстакады на шоссе Тюнина. Как обстоит дело с проектированием объекта? Выбран ли окончательный вариант и сколько миллиардов вложений это потребует?
Сейчас идет проектирование. Следующий этап — государственная экспертиза. Мы все помним рекордный паводок прошлого года, когда по затопленным участкам шоссе Тюнина передвигаться было просто невозможно. Потому проект остается для нас значимым. Но надо понимать, что потребуется ни один миллиард рублей. Без федеральной поддержки региону этот вопрос не решить.
— Помимо дорог идет масштабное благоустройство в регионе: появляются новые парки, скверы. Что еще нового в сфере благоустройства появится в этом году. Что в планах на последующие годы?
Парки, скверы и дворы. С 2019 года с учетом того, что мы делаем в этом году в Курганской области благоустроено 1500 общественных и дворовых территорий. Появилось более 560 гектаров парков и скверов. Мы при поддержке губернатора активно привлекаем и федеральное финансирование, и областной бюджет вкладывает средства. По этому году, к примеру, можно сказать, что мы вкладываем ровно столько же, даже чуть больше, чем привлекли в рамках программы «Комфортная городская среда».
По поручению губернатора реализуем систему, когда каждый округ получает по 10 млн рублей дополнительно из областного бюджета. Это дает возможность главам округов точечно благоустроить по три-четыре пространства. Кто-то делает территории детсадов и школ, кто-то — детские площадки, кто-то — скверики. Масштабные комплексные проекты в этом году реализуем в Далматово, Шумихе, Катайске, Макушино, Куртамыше и Шадринске. Суммарно на них будет направлено порядка 400 миллионов рублей.
По итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды мы привлекли средства федерального бюджета на четыре проекта. В Шумихе благоустроят привокзальную площадь у «Хитрого рынка». В Далматово в рамках проекта «Легенды монастырского пруда» осуществят третий этап благоустройства центральной части города. в Катайске по проекту «Катайские агаты» благоустроят общественную территорию по улице 30 лет Победы. В Макушино реализуют проект по созданию комфортной городской среды под названием «Озерный променад». С нашим софинансированием.
Проекты, которые участвовали в конкурсе, но не вошли в число победителей, по решению Вадима Михайловича Шумкова, полностью финансируются из областного бюджета. Это крупный проект благоустройства в Шадринске — «Увалы» и парк «Зазеркалье» в Куртамыше. Почти 100 млн рублей они стоят региону в сумме.
В Кургане планируем привести в порядок еще более 25 общественных территорий, в Шадринске — еще 18. Несмотря на то, что по Жилищному кодексу ремонт дворов многоквартирных домов — ответственность собственников жилья, с учетом того, что ими, так же как и многими объектами, десятки лет никто не занимался, двигаемся и в этом направлении. В Кургане в этом году реализуется программа «100 дворов» за счет областного бюджета. Они в разной степени готовности: где-то завершили, где-то только приступают подрядчики. Но строительный сезон еще не закончился. Администрация города Кургана контролирует ход работ, выезжает на объекты постоянно.
